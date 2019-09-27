Gelinim mutfakta 27 Eylül Cuma puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 27 Eylül canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Gelinim mutfakta Kadayıflı İrmik Tatlısı Tatlısı nasıl yapılır?
KAYNANALARIN PUANLARI
Nur Kaynana:
Kıymet gelin: (kendi gelini)
Dilek gelin: puan
Elif gelin: puan
Pınar gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Kıymet Gelin: puan
Dilek gelin: puan
Pınar Gelin puan
Fatma kaynana:
Dilek Gelin: puan (kendi gelini)
Pınar gelin: puan
Elif Gelin: puan
Kıymet Gelin: puan
Emine Kaynana:
Pınar Gelin: puan (kendi gelini)
Dilek gelin: puan
Elif Gelin: puan
Kıymet Gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... "oldu Günün en .düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***
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