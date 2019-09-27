Gelinim mutfakta 27 Eylül Cuma puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Gelinim mutfakta Kadayıflı İrmik Tatlısı Tatlısı nasıl yapılır?

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: (kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif gelin: puan

Pınar gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Kıymet Gelin: puan

Dilek gelin: puan

Pınar Gelin puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: puan (kendi gelini)

Pınar gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kıymet Gelin: puan

Emine Kaynana:

Pınar Gelin: puan ( kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kıymet Gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... "oldu Günün en .düşük puanını ise "...." aldı