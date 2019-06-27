Gelinim mutfakta 27 Haziran puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

KAYNANALARIN PUANLARI

Zeynep Kaynana:

Hülya Gelin 3 (kendi gelini) :

Hatice Gelin: 4 puan

Gülcan Gelin:5 puan

Elif gelin 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin: puan (kendi gelini)

Hülya Gelin puan

Hatice gelin: puan

Elif Gelin: puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: (kendi gelini)

Gülcan Gelin: puan

Hülya Gelin: puan

Elif Gelin: puan

Çiğdem kaynana

Elif Gelin puan (kendi gelini)

Hatice gelin: puan

Gülcan Gelin: puan

Hülya Gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "....." oldu Günün en düşük puanını ise " ......" aldı.

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "...." altını aldı.