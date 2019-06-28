Gelinim Mutfakta 28 Haziran canlı izle! | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 28 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 28 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Kanal D Gelinim Mutfakta 28 Haziran canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI
KAYNANALARIN PUANLARI
Zeynep Kaynana:
Hülya Gelin (kendi gelini) :
Hatice Gelin: puan
Gülcan Gelin: puan
Elif gelin puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin: puan (kendi gelini)
Hülya Gelin puan
Hatice gelin: puan
Elif Gelin: puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin: (kendi gelini)
Gülcan Gelin: puan
Hülya Gelin: puan
Elif Gelin: puan
Çiğdem kaynana
Elif Gelin puan (kendi gelini)
Hatice gelin: puan
Gülcan Gelin: puan
Hülya Gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "....." oldu Günün en düşük puanını ise " ....." aldı.
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "...." altını aldı.
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