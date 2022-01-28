Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2022 Cuma puan durumu | 28 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. İzleyiciler hangi gelini birinci olduğunu ve kimin elendiğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde 28 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2022 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 28 OCAK 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Dilara:

28 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu henüz belli olmadı...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen kişinin kim olduğu belli olmadı. Puanlama gerçekleştirilir gerçekleştirilmez haberimiz güncellenecektir.

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