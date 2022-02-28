Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 28 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 28 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

28 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değil...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Günün birincisi kura sonucu Miyase oldu ve çeyrek altını yakasına takmayı başardı. Haftanın birincisi 73 puanla Miyase oldu. En düşük puanı alan Deniz ise elendi.