Gelinim Mutfakta 29 Haziran Salı puan durumu | 29 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Seda Sayan'ın keyifli sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yemek yarışmasının 29 Haziran Salı puan durumu haberimizde. Finale doğru heyecan artıyor. Bir önceki gün çeyrek altını Yağnur almıştı. Peki 29 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 29 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU

Yağnur:

Ayten:

Aysun:

Gönül:

29 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

29 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz netleşmedi. Çeyrek altını kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Kıymalı Tirit tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Kıymalı Tirit tarifi | Kıymalı Tirit nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.

Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.