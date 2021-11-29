Gelinim Mutfakta 29 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

29 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta 163. Haftanın 811. Bölümünün Fragmanı yayında!

Bu haftanın sunucusu Turgay Başyayla! Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru devam ediyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekranlara. Peki 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 29 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 29 KASIM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase:

Aslıhan:

Yeşim:

Dilek:

29 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

CUMA GÜNÜ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Miyase çeyrek altınını yakasına takmayı başardı. Haftanın birincisi toplamda 87 puan alan Miyase olurken 162. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 55 puan ile elenen Gelin Yaren ve kayınvalide Filiz hanım oldu.