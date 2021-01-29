Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günü kim elendi? Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Tüm hafta boyunca yarışan gelinler için geri sayım başladı. Peki Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 29 OCAK CUMA

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler mini ekler yaptı. 28 Ocak’ta Esin 23 puan, Zeynep 13 puan, Aysun 11 puan, Sibel 10 puan aldı. şimdi de Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma haftanın birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta bu hafta elenen isim günün sonunda belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ HANGİ GELİN ALDI?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Seda Sayan üstleniyor.