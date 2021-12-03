Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?
Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu...
Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU
Miyase:
Aslıhan:
Yeşim:
Dilek:
3 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz puanlama yapılmadı.
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM ELENDİ?
Puanlama henüz yapılmadığı için birinci olan isim ve kimin elendiği belli değil...
DÜN NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan 24. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.
Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
GÜNÜN TARİFİ
Gelinler bugün harika lezzet olan limoni kek tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir.
Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!