İBB burs ödemesi ne zaman? İBB burs 2021 ilk taksit ödemesi ne kadar yatacak?1 Ocak 2022 Cumartesi tatil mi? 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi?Ankara Yakacık TOKİ kura sonuçları 2021 | Canlı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı31 Aralık 2021 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Kamu kurumları açık mı, kapalı mı?Son dakika | İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıLimoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?Korkunç ölüm! Kaybolduktan 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu! İskelet telle bir aküye bağlanmış şekildeydi!Renault Kwid Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Satılacak mı? Renault Kwid özellikleriSon dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ikinci kez müdahale
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 

Aslıhan: 

Yeşim:

Dilek:

3 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz puanlama yapılmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM ELENDİ?

Puanlama henüz yapılmadığı için birinci olan isim ve kimin elendiği belli değil...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan 24. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 2 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 2 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün harika lezzet olan limoni kek tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir.

{TITLE_STRIP}Limoni kek nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta limoni kek tarifi!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
3
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT