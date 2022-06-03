Gelinim Mutfakta 3 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 3 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Haziran 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN 2022 CUMA PUAN DURUMU

Senanur:

Aslıhan:

Damla:

Emel:

3 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli değil.

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