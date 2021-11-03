11 yaşındaki Yiğit'ten kahreden haber! Koronavirüs tedavisi yeni bitmişti, kalp krizi sonu oldu!Ada Masalı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?Üç Kuruş Leyla kimdir? Aslıhan Malbora kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi nedir?Kalantorca ne demek, TDK'ya göre Kalantorca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bergüzar Korel ve Halit Ergenç üçüncü çocuklarına kavuştu! Minik Leyla dünyaya geldi!Masterchef'te Somer Sivrioğlu'nun maaşı meslektaşını çılgına çevirdi! Mehmet şeften programa resti çekti! Somer Sivrioğlu programdan ayrılıyor mu?Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ordu Korgan Kaymakamı neden görevden alındı?CBC Sports nasıl ve nereden izlenir? CBC Sports frekans bilgileriExxen aynı anda kaç kişi izleyebilir, tek cihazda kaç kişi kullanabilir?'Cenazede skandal' dediler! Sema Dinçer'in tabutunun açık olmasının asıl nedeni ortaya çıktı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gelinlerden en yüksek puanı alan ve birinci olan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren: 

Yeşim: 

Havvanur: 

3 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 22 puan toplayan gelin Aslıhan 17. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2021 Salı puan durumu | 2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün, Ratatuy tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

Gelinim Mutfakta Ratatuy tarifi | Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT