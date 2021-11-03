Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gelinlerden en yüksek puanı alan ve birinci olan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Havvanur:

3 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 22 puan toplayan gelin Aslıhan 17. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2021 Salı puan durumu | 2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün, Ratatuy tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

Gelinim Mutfakta Ratatuy tarifi | Ratatuy nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?