Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Pazartesi puan durumu |3 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta programının gün birincisini ve puan durumunu yarışmayı izleyenler merak ediyor. İçli Köfte yapan gelinler en yüksek puanı almak için birbirleriyle yarışıyor. 3 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS PUAN DURUMU

ESRA:

SEDA:

GÖNÜL:

KARDELEN:

3 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Birinci açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz

30 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

30 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan gelin Esra oldu. Yine haftanın birincisi de Esra oldu. Esra 12 bin TL değerindeki 6 bileziğin sahibi oldu. Yarışmadan elenen yarışmacı ise Dudu oldu.