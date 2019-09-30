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  3. Gelinim Mutfakta 30 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta 30 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta da kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim Mutfakta 30 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

30 Eylül Gelinim Mutfakta kazananı kim oldu?  Gelinim Mutfakta da kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı | Gelinim Mutfakta Fırında Köfteli Patlıcan KebabıFırında Köfteli Patlıcan Kebabı | Gelinim Mutfakta Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: 2  (kendi gelini) 

Dilek gelin: 5 puan

Elif gelin: 1 puan 

Filiz gelin: 1  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin: 1 puan

Dilek  gelin: 1 puan

Filiz Gelin: 1 puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Filiz gelin: 1 puan

Elif Gelin: 5 puan

Kıymet Gelin: 3 puan

Yasemin Kaynana:

Filiz Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 2 puan

Elif Gelin: 5  puan                                          

Kıymet Gelin: 3 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "16 Puanla Elif "oldu Günün en .düşük puanını ise  "4 Puanla Filiz " aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Elif" oldu**

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