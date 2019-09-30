Gelinim Mutfakta 30 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta da kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
30 Eylül Gelinim Mutfakta kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta da kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı | Gelinim Mutfakta Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı
KAYNANALARIN PUANLARI
Nur Kaynana:
Kıymet gelin: 2 (kendi gelini)
Dilek gelin: 5 puan
Elif gelin: 1 puan
Filiz gelin: 1 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Kıymet Gelin: 1 puan
Dilek gelin: 1 puan
Filiz Gelin: 1 puan
Fatma kaynana:
Dilek Gelin: 2 puan (kendi gelini)
Filiz gelin: 1 puan
Elif Gelin: 5 puan
Kıymet Gelin: 3 puan
Yasemin Kaynana:
Filiz Gelin: 1 puan (kendi gelini)
Dilek gelin: 2 puan
Elif Gelin: 5 puan
Kıymet Gelin: 3 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "16 Puanla Elif "oldu Günün en .düşük puanını ise "4 Puanla Filiz " aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "Elif" oldu**
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