Gelinim Mutfakta 30 Eylül kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı? Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta da kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

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30 Eylül Gelinim Mutfakta kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta da kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı | Gelinim Mutfakta Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı KAYNANALARIN PUANLARI Nur Kaynana: Kıymet gelin: 2 (kendi gelini) Dilek gelin: 5 puan Elif gelin: 1 puan Filiz gelin: 1 puan Çiğdem Kaynana: Elif Gelin: 5 puan ( kendi gelini) Kıymet Gelin: 1 puan Dilek gelin: 1 puan Filiz Gelin: 1 puan Fatma kaynana: Dilek Gelin: 2 puan (kendi gelini) Filiz gelin: 1 puan Elif Gelin: 5 puan Kıymet Gelin: 3 puan Yasemin Kaynana: Filiz Gelin: 1 puan ( kendi gelini) Dilek gelin: 2 puan Elif Gelin: 5 puan Kıymet Gelin: 3 puan Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "16 Puanla Elif "oldu Günün en .düşük puanını ise "4 Puanla Filiz " aldı ***Çeyrek altını alan gelin ise "Elif " oldu**



