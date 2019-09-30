Gelinim mutfakta 30 Eylül Pazartesi puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Nur Hanım ve gelini Kıymet mutfağa hızlı başlıyorlar. Emine Hanım, gelini Pınar ile birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı | Gelinim Mutfakta Fırında Köfteli Patlıcan Kebabı

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: (kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif gelin: puan

Filiz gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Kıymet Gelin: puan

Dilek gelin: puan

Filiz Gelin puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: puan (kendi gelini)

Filiz gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kıymet Gelin: puan

Yasemin Kaynana:

Filiz Gelin: puan ( kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kıymet Gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... "oldu Günün en .düşük puanını ise "..." aldı