Gelinim Mutfakta 30 Haziran Çarşamba puan durumu | 30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 30 Haziran Çarşamba puan durumu günün en çok araştırılan konusu oldu. Binlerce sıkı takipçisi olan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi merak ediliyor. Peki 30 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte çeyrek altını kazanan gelinin ismi ve puan tablosu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Yağnur:

Ayten:

Aysun:

Gönül:

30 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

30 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan isim açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Püre Yatağında Saray Yahni tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Püre Yatağında Saray Yahni tarifi | Püre Yatağında Saray Yahni nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.

Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.