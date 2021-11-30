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Gelinim Mutfakta 30 Kasım 2021 Salı puan durumu | 30 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Günün birincisi izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki 30 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 30 Kasım 2021 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 30 Kasım 2021 Salı puan durumu | 30 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinlerin verilen tarifi en güzel yapmaya çalışarak kayınvalidelerin beğenisine sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merak ediliyor. 30 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 30 Kasım 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM 2021 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Aslıhan: 

Yeşim: 

Dilek:

30 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 21 puan toplayan gelin Aslıhan oldu 22. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

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