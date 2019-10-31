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Gelinim mutfakta 31 Ekim Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim mutfakta 31 Ekim Perşembe puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Fatma Hanım ve gelini Fadime mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Etli Pırasa nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli Pırasa tarifiEtli Pırasa nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli Pırasa tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Fatma Kaynana:

Fadime Gelin:  puan (kendi gelini)

Melike gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Duygu Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan  (kendi gelini)

Melike Gelin:  puan

Fadime gelin: puan

Duygu Gelin:  puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin:  puan (kendi gelini)

Duygu gelin:  puan

Elif Gelin: puan                                                                     

Fadime Gelin:  puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: (kendi gelini)

Fadime gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Melike gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "... " oldu Günün en .düşük puanını ise  "..... aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***

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