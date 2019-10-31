Gelinim mutfakta 31 Ekim Perşembe puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Fatma Hanım ve gelini Fadime mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Etli Pırasa nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli Pırasa tarifi
KAYNANALARIN PUANLARI
Fatma Kaynana:
Fadime Gelin: puan (kendi gelini)
Melike gelin: puan
Elif Gelin: puan
Duygu Gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Melike Gelin: puan
Fadime gelin: puan
Duygu Gelin: puan
Şaheste kaynana:
Melike Gelin: puan (kendi gelini)
Duygu gelin: puan
Elif Gelin: puan
Fadime Gelin: puan
Aysel Kaynana:
Duygu gelin: (kendi gelini)
Fadime gelin: puan
Elif gelin: puan
Melike gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "... " oldu Günün en .düşük puanını ise "..... " aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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