Gelinim mutfakta 31 Ekim Perşembe puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Fatma Hanım ve gelini Fadime mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Etli Pırasa nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli Pırasa tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Fatma Kaynana:

Fadime Gelin: puan ( kendi gelini)

Melike gelin: puan

Elif Gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: puan

Fadime gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin: puan (kendi gelini)

Duygu gelin: puan

Elif Gelin: puan

Fadime Gelin: puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: (kendi gelini)

Fadime gelin: puan

Elif gelin: puan

Melike gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "... " oldu Günün en .düşük puanını ise "..... " aldı