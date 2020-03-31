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  3. Gelinim Mutfakta 31 Mart Salı kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 31 Mart Salı kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Mart Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim Mutfakta 31 Mart Salı kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Yağmur, Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız

 

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

 

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Yağmur Gelin: 1 puan 

Neslihan Gelin: 5 puan                                          

Yağnur Gelin: 3 puan

Nilgün Kaynana

Yağnur Gelin:  puan (kendi gelini)

Yağmur Gelin:  puan

Neslihan gelin:  puan

Hatice Gelin: puan

Ayten kaynana:

Yağmur gelin:  Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin:  puan

Yağnur gelin:  puan                                                                     

Hatice gelin:  puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin:  (kendi gelini)

Yağmur gelin:  puan

Yağnur gelin: 4 puan 

Hatice gelin: 4 puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini,  "..."oldu

Haftanın en düşük puanını ise "...."aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "...oldu**




GÜNDEM ÖZETİ


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