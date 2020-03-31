Gelinim Mutfakta 31 Mart Salı kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Mart Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Yağmur, Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: 2 puan (kendi gelini)
Yağmur Gelin: 1 puan
Neslihan Gelin: 5 puan
Yağnur Gelin: 3 puan
Nilgün Kaynana
Yağnur Gelin: puan (kendi gelini)
Yağmur Gelin: puan
Neslihan gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Ayten kaynana:
Yağmur gelin: Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: puan
Yağnur gelin: puan
Hatice gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: (kendi gelini)
Yağmur gelin: puan
Yağnur gelin: 4 puan
Hatice gelin: 4 puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, "..."oldu
Haftanın en düşük puanını ise "...."aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu**
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