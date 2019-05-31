Gelinim mutfakta 31 Mayıs puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ
KAYNANALARIN PUANLARI
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin 4 (kendi gelini)
Vahide Gelin 5 puan
Gülcan Gelin 3 puan
Yasemin gelin 1 puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin 5 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin 1 puan
Yasemin gelin 3 puan
Vahide Gelin 4 puan
İnci kaynana:
Yasemin gelin 5 (kendi gelini)
Gülcan Gelin 1 puan
Ezgi Gelin 4 puan
Vahide Gelin 2 puan
Güller kaynana
Vahide Gelin 4 puan (kendi gelini)
Yasemin gelin 1 puan
Gülcan Gelin 3 puan
Ezgi Gelin 5 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "15 puanla Vahide" oldu. Günün en düşük puanını ise "10 puanla Yasemin" oldu
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "15 puanla Vahide" çeyrek altını aldı.
**HAFTANIN BİRİNCİSİ BİLEZİKLERİ ALAN KİŞİ VAHİDE OLDU**
HAFTAYA VEDA EDEN YARIŞMACI İSE YASEMİN OLDU
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