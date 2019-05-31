Gelinim mutfakta 31 Mayıs puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

KAYNANALARIN PUANLARI

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin 4 (kendi gelini)

Vahide Gelin 5 puan

Gülcan Gelin 3 puan

Yasemin gelin 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin 1 puan

Yasemin gelin 3 puan

Vahide Gelin 4 puan

İnci kaynana:

Yasemin gelin 5 (kendi gelini)

Gülcan Gelin 1 puan

Ezgi Gelin 4 puan

Vahide Gelin 2 puan

Güller kaynana

Vahide Gelin 4 puan (kendi gelini)

Yasemin gelin 1 puan

Gülcan Gelin 3 puan

Ezgi Gelin 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "15 puanla Vahide" oldu. Günün en düşük puanını ise "10 puanla Yasemin" oldu

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi "15 puanla Vahide" çeyrek altını aldı.

**HAFTANIN BİRİNCİSİ BİLEZİKLERİ ALAN KİŞİ VAHİDE OLDU**

​​​​​​​HAFTAYA VEDA EDEN YARIŞMACI İSE YASEMİN OLDU