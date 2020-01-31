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  3. Gelinim Mutfakta 31 Ocak bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 31 Ocak bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve bilezikleri kazanan gelin haberimizde...

Gelinim Mutfakta 31 Ocak bilezikleri kim kazandı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Macide ve gelini Aleyna mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Gelinim Mutfakta Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? Tarifi nedir?Gelinim Mutfakta Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Özden Kaynana:

Burçin Gelin: 4 puan (kendi gelini)

Dilara Gelin: 1 puan

Nihan Gelin: 5 puan                                          

Ayça Gelin: 3 puan

Zübeyde Kaynana

Ayça Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Nihan Gelin: 2 puan

Dilara gelin: 5 puan

Burçin Gelin: 1 puan

Nurcan kaynana:

Nihan Gelin: 3 Puan (kendi gelini)

Burçin gelin: 1 puan

Ayça Gelin: 5 puan                                                                     

Dilara Gelin: 4 puan

Gönül Kaynana:

Dilara gelin:  (kendi gelini)

Ayça gelin:  puan

Nihan gelin:  puan 

Burçin gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, yapılan kura sonucunda "..." oldu.

Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise ".." oldu***

Burçin=   Puan

Dilara=  Puan

Nihan=  Puan

Aleyna=  Puan



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