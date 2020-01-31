Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Macide ve gelini Aleyna mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Gelinim Mutfakta Sütlü Kadayıf Sarma nasıl yapılır? Tarifi nedir?
Özden Kaynana:
Burçin Gelin: puan (kendi gelini)
Dilara Gelin: puan
Nihan Gelin: puan
Ayça Gelin: puan
Zübeyde Kaynana
Ayça Gelin: puan (kendi gelini)
Nihan Gelin: puan
Dilara gelin: puan
Burçin Gelin: puan
Nurcan kaynana:
Nihan Gelin: Puan (kendi gelini)
Burçin gelin: puan
Ayça Gelin: puan
Dilara Gelin: puan
Gönül Kaynana:
Dilara gelin: (kendi gelini)
Ayça gelin: puan
Nihan gelin: puan
Burçin gelin: puan
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelini, yapılan kura sonucunda "..." oldu.
Haftanın en düşük puanını ise "...." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise ".." oldu***
Burçin= Puan
Dilara= Puan
Nihan= Puan
Aleyna= Puan
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