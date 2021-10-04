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Gelinim Mutfakta 4 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da yeni haftaya başlandı. Gelinlerden hangisinin birinci olarak çeyrek altını kazandığı merakla araştırılıyor. Peki 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 4 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde hangi gelinin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde  4 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 4 EKİM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Sümeyye:

4 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değildir.

CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

154. Haftanın finalinde kaynanalardan topladığı 26 puan ile elenen Gelin Büşra Yılmaz, kaynana Asiye Keskinkılıç oldu.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 1 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 1 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

 

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