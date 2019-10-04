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Gelinim Mutfakta 4 Ekim kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 4 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim Mutfakta 4 Ekim kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Yasemin Hanım ve gelini Filiz mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 4 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Gelinim Mutfakta Pişmeyen muzlu Cheesecake tarifiGelinim Mutfakta Pişmeyen muzlu Cheesecake tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: 5 (kendi gelini) 

Dilek gelin: 4 puan

Elif gelin: 3 puan 

Filiz gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 4 puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin: 5 puan

Dilek  gelin: 1 puan

Filiz Gelin: 1 puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: 5 puan (kendi gelini)

Filiz gelin: 1 puan

Elif Gelin: 2 puan

Kıymet Gelin: 3 puan

Yasemin Kaynana:

Filiz Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 5 puan

Elif Gelin: 3 puan                                          

Kıymet Gelin: 3 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Kıymet " oldu Günün en .düşük puanını ise  "Filiz" aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Kıymet" oldu**

 ALTINLARI ALAN GELİN İSE : "KIYMET GELİN" OLDU

YARIŞMAYA VEDA GELİN İSE "FİLİZ" GELİN OLDU

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