Gelinim Mutfakta 4 Ekim kim kazandı?| Gelinim Mutfakta altınları kim aldı? Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 4 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

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Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Yasemin Hanım ve gelini Filiz mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! Kanal D Gelinim Mutfakta 4 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ Gelinim Mutfakta Pişmeyen muzlu Cheesecake tarifi KAYNANALARIN PUANLARI Nur Kaynana: Kıymet gelin: 5 (kendi gelini) Dilek gelin: 4 puan Elif gelin: 3 puan Filiz gelin: 1 puan Çiğdem Kaynana: Elif Gelin: 4 puan ( kendi gelini) Kıymet Gelin: 5 puan Dilek gelin: 1 puan Filiz Gelin: 1 puan Fatma kaynana: Dilek Gelin: 5 puan (kendi gelini) Filiz gelin: 1 puan Elif Gelin: 2 puan Kıymet Gelin: 3 puan Yasemin Kaynana: Filiz Gelin: 1 puan ( kendi gelini) Dilek gelin: 5 puan Elif Gelin: 3 puan Kıymet Gelin: 3 puan Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Kıymet " oldu Günün en .düşük puanını ise "Filiz" aldı ***Çeyrek altını alan gelin ise "Kıymet " oldu** ALTINLARI ALAN GELİN İSE : "KIYMET GELİN" OLDU YARIŞMAYA VEDA GELİN İSE "FİLİZ" GELİN OLDU



