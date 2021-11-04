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Gelinim Mutfakta 4 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler sultan çanağı tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gelinlerden en yüksek puanı alan ve birinci olan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '4 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 4 Kasım 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren: 

Yeşim:

Havvanur: 

4 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 16 puan toplayan gelin Yaren 13. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün sultan çanağı tarifini denedi.

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