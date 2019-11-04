Gelinim mutfakta 4 Kasım Pazartesi puan durumu
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 4 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya Hanım ve gelini Dilan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
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KAYNANALARIN PUANLARI
Hülya Kaynana:
Dilan Gelin: puan (kendi gelini)
Melike gelin: puan
Elif Gelin: puan
Duygu Gelin: puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Melike Gelin: puan
Dilan gelin: puan
Duygu Gelin: puan
Şaheste kaynana:
Melike Gelin puan (kendi gelini)
Duygu gelin: puan
Elif Gelin: puan
Dilan Gelin: puan
Aysel Kaynana:
Duygu gelin: (kendi gelini)
Dilan gelin: puan
Elif gelin: puan
Melike gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en .düşük puanını ise ".... " aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "Melike " oldu***
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