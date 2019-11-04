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  3. Gelinim mutfakta 4 Kasım Pazartesi puan durumu

Gelinim mutfakta 4 Kasım Pazartesi puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 4 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim mutfakta 4 Kasım Pazartesi puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya Hanım ve gelini Dilan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 4 Kasım canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Mısır Ekmekli Hamsi Kuşu nasıl yapılır? Gelinim Mutfaklı Mısır Ekmekli Hamsi KuşuMısır Ekmekli Hamsi Kuşu nasıl yapılır? Gelinim Mutfaklı Mısır Ekmekli Hamsi Kuşu

KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Dilan Gelin:  puan (kendi gelini)

Melike gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Duygu Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan  (kendi gelini)

Melike Gelin:  puan

Dilan gelin:  puan

Duygu Gelin:  puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin  puan (kendi gelini)

Duygu gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                                                     

Dilan Gelin:  puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin:  (kendi gelini)

Dilan gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Melike gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "...." oldu Günün en .düşük puanını ise  ".... " aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Melike " oldu***

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