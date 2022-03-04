Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu | 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu....
GELİNİM MUTFAKTA 4 MART 2022 CUMA PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Hasret:
Deniz:
4 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı.
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?
Haftanın birincisi henüz belli olmadı...
Gelinim Mutfakta 3 Mart 2022 Perşembe puan durumu | 3 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Mart 2022 Salı puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 28 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?