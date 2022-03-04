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  3. Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu | 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu | 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu | 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde  4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Mart 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 4 MART 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Deniz: 

4 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi henüz belli olmadı...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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