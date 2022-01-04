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Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2022 Salı puan durumu | 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2022 Salı puan durumu | 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında gelinler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. İddialı yarışmacılardan günün sonunda çeyrek altını hangi gelinin kazandığı merak ediliyor. Biz de haberimizde '4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 4 OCAK 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Yeliz:

4 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜN NE OLDU?

Günün sonunda toplamda 19 puan alan Yeşim birinci oldu.

Gelinim Mutfakta 4 Ocak 2022 Salı puan durumu | 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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