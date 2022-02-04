Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2022 Cuma puan durumu...

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Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. İzleyiciler hangi gelini birinci olduğunu ve kimin elendiğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 4 ŞUBAT 2022 CUMA PUAN DURUMU Miyase: 24 Yeşim: 17 Deniz: 5 Hülya: 11 28 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Eleme yapılmadı. ?A Haber'i izliyor musunuz, Sizce #AHaber taraflı mı, tarafsız mı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 31, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri gelinim mutfakta