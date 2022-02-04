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  3. Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. İzleyiciler hangi gelini birinci olduğunu ve kimin elendiğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 4 ŞUBAT 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 24

Yeşim:  17

Deniz: 5

Hülya: 11

Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

28 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Eleme yapılmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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