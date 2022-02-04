Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2022 Cuma puan durumu...
Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. İzleyiciler hangi gelini birinci olduğunu ve kimin elendiğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 4 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta 4 Şubat 2022 Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 4 ŞUBAT 2022 CUMA PUAN DURUMU
Miyase: 24
Yeşim: 17
Deniz: 5
Hülya: 11
28 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu. Eleme yapılmadı.