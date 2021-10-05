Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2021 Salı puan durumu | 5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan programda haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Patates Burger tarifi deneyen gelinlerden hangisinin en yüksek puanı aldığını merak edenler için haberimizde Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2021 Salı puan durumuna yer verdik.

Demet Akalın'ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Programı kaçırmadan izleyen yarışmacılar her gün kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki haftanın ikinci günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin kim oldu? 5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2021 Salı puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM 2021 SALI PUAN DURUMU Aslıhan: 8 Yaren: 16 Yeşim:17 Sümeyye: 19 5 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Sümeyye ilk çeyrek altınını yakasına taktı... DÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Gelinim Mutfakta'da Haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan gelin Yeşim ilk çeyrek altınını yakasına taktı. Puanlamayı görmek için aşağıdaki haberimize tıklayabilirsiniz... Gelinim Mutfakta 4 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 4 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? gelinim mutfaktaKanal D