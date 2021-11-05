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Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla bir haftadır ekrana gelen Gelinim Mutfakta adlı yarışmada kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM 2021 CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim:

Havvanur:

5 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı...

5 KASIM 2021GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birinci olan ismi netleşmedi...

KİM ELENDİ?

Elenen isim belli değil...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinim Mutfakta'da bugün, gelinler çikolata soslu baba tarifini denedi.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta çikolata soslu baba tarifi | Çikolata soslu baba nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

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