Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu...

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Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla bir haftadır ekrana gelen Gelinim Mutfakta adlı yarışmada kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. Peki 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM 2021 CUMA PUAN DURUMU Aslıhan: Yaren: Yeşim: Havvanur: 5 KASIM 2021 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı... 5 KASIM 2021GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Haftanın birinci olan ismi netleşmedi... KİM ELENDİ? Elenen isim belli değil... GÜNÜN TARİFİ Gelinim Mutfakta'da bugün, gelinler çikolata soslu baba tarifini denedi. Gelinim Mutfakta çikolata soslu baba tarifi | Çikolata soslu baba nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? gelinim mutfaktagelinim mutfakta oy tablosu