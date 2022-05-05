Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki5 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU
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21 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programında birinci henüz belli olmadı.