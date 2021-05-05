Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumu | 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü kimin birinci olup çeyrek altını kazandığı merak ediliyor. Seda Sayan bugün gelinlerin bulgur köftesi yapmalarını istedi. Kayınvalidelerin puan durumuna karar verdiği Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumunu sizler için haberimizde paylaştık. 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun cevabı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS PUAN DURUMU

ESRA:

GÖNÜL:

SEDA:

KARDELEN:

5 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Birinci açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta' Esra ikinci çeyrek altınını alırken diğer gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Gönül, kaynanası Yüksel Hanımla tartışırken, Seda ise Nagehan Hanımla tartışıyor.

Nuray Hanımın gelini Kardelen yerine eltisini almak için dilekçe yazmasına ise Kardelen sert tepki veriyor.