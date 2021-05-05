2021 İstanbul Okan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2047105022021 İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2047132592021 İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2047124732021 İstanbul Medipol Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2031117032021 İstanbul Medipol Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2031900462021 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110865Muğla'da bulunan tarihi köprü restore ediliyor: Turizme kazandırılacak2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2031108922021 İstanbul Medeniyet Üni. Fizik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410178Son dakika | TFF'den harcama limiti açıklaması: Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep'e ihtar cezası
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumu | 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumu | 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 5 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen yapımda 4 gelin arasındaki mücadele devam ediyor. Bugün yarışmacılar bulgur köftesi tarifini denedi. 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumu | 5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü kimin birinci olup çeyrek altını kazandığı merak ediliyor. Seda Sayan bugün gelinlerin bulgur köftesi yapmalarını istedi. Kayınvalidelerin puan durumuna karar verdiği Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Çarşamba puan durumunu sizler için haberimizde paylaştık.  5 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun cevabı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 5 MAYIS PUAN DURUMU

ESRA: 

GÖNÜL: 

SEDA: 

KARDELEN: 

5 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Birinci açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta' Esra ikinci çeyrek altınını alırken diğer gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Gönül, kaynanası Yüksel Hanımla tartışırken, Seda ise Nagehan Hanımla tartışıyor. 

Nuray Hanımın gelini Kardelen yerine eltisini almak için dilekçe yazmasına ise Kardelen sert tepki veriyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT