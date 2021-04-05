Gelinim Mutfakta 5 Nisan Pazartesi puan durumu | 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yemek yarışmasında geçtiğimiz haftanın finalinde Aysun yarışmaya veda eden isim oldu. Aysun'un yerine ise Ece programa dahi oldu. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği programda bugünün puan durumu merak ediliyor. Peki 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Nisan Pazartesi puan durumu ...

A+ A-

Hafta içi 5 gün boyunca en güzel yemeği yapıp günün ve haftanın birincisi olarak yarışmada kalmaya çalışan gelinler ayrıca birinci olunca da format gereği altın sahibi oluyor. Haftanın ilk gününde yarışmacıların puanı merak edildi. Peki bugün pazartesi 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Nisan Pazartesi puan durumu... GELİNİM MUTFAKTAS 5 NİSAN PAZARTESİ PUAN DURUMU Ece: Ayten: Seda: Esra: 5 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2021 Pazartesi günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir. GELİNİM MUTFAKTA 2 NİSAN KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta 2 Nisan cuma gününün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelin Ayten oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin TL değerindeki 5 bileziği alan isim ise Esra oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde elenen gelin adayı da Aysun oldu. Bölge Gündem gelinim mutfaktaKanal D