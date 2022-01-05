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Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 5 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecanlı rekabet sürüyor. Günün birincisi izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki 5 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 5 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında kimin birinci olduğu izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde ' 5 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Damla: 

Yeliz: 

5 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün finalinde bugün gün toplamında Kaynanalardan 15 puan toplayan Miyase 10. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 5 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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