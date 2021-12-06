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Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni gelin adayıyla Yılmaz Morgül'ün sunumuyla izleyici karşısına geçiyor. 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

6 Aralık 2021 Pazartesi Gelinim Mutfakta 816. bölümüyle ekrana geliyor. Haftanın sunucusu Yılmaz Morgül oldu. Haftanın ilk günü birinci olan isim izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 

Aslıhan: 

Yeşim:

Pınar:

6 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

CUMA NE OLDU?

 

Gelinim Mutfakta'da 163. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 86 puan ile haftayı galibiyetle bitirerek 5. Altın bileziği kazanmayı başaran gelin Aslıhan oldu.

Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 59 puan ile elenen Gelin Dilek ve kayınvalide Demet Hanım oldu.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 3 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

 

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