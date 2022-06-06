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Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 6 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın birinci gününde kimin birinci olduğunu merakla araştırılıyor. Peki 6 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 6 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 6 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU

Damla:  

Edanur:

Aslıhan:

Yeşim:

16 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde, henüz kimin birinci olduğu belli değil...

GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi Aslıhan ve Damla oldu. Ancak 5 altın bileziği nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri için bilezikler final dörtlüsüne devretti.

Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 6 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Elenen isim ise Senanur oldu...

Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 6 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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