Gelinim Mutfakta 6 Kasım kim elendi? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Yeni sezonda ilk eleme haftası bugün yaşanacak. Hafta boyunca en başarılı yemekleri yapan ve yüksek puan alan gelin adayı 5 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta 6 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? haberimizde...

Gelinim Mutfakta'da hafta başından beri birbirinden iddialı yarışmacılar en lezzetli yemekleri kendilerine verilen sürede yaparak kaynanalardan ve Onur Büyüktopçu'dan en yüksek puanları almaya çalıştı. Yeni sezonun ilk elemesinde günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi ise 5 altın bileziğin sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Kasım 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmadan ayrılan gelin ..puanla ...oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 6 Kasım günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Bugün kayınvalidelerden tam puan alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ OLAN VE BİLEZİKLERİ KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 5 altın bileziği kazanan yarışmacı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 6 Kasım günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Bugün kayınvalidelerden tam puan alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı oldu.

HAFTALIK PUAN TABLOSU

İlayda:

Aysun:

Ezgi:

Didem: