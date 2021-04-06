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Gelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Günün en yüksek puanını almak için en güzel yemeği yapmaya çalışan gelinler günün sonunda çeyrek altını almak istiyor. Peki 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu ...

Gelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Seda Sayan'ın da puan vererek gelinlerin kaderini belirlediği yemek yarışma programı yeni bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. 6 Nisan Gelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTAS 6 NİSAN SALI PUAN DURUMU

Ece: 

Ayten:

Seda: 

Esra: 

6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2021 Salı günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 5 Nisan 2021 Pazartesi günün birincisi Ece ve Esra oldu. Yapılan kura sonucunda Ece çeyrek altının sahibi kazandı. 

Gelinim Mutfakta 5 Nisan Pazartesi puan durumu | 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta 5 Nisan Pazartesi puan durumu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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