Gelinim Mutfakta 611. bölüm fragmanı yayınlandı! Seda Sayan Gelinim Mutfakta'da!

Gelinim Mutfakta 611. bölüm fragmanı yayınlandı. 3 sezon boyunca hafta içi her gün sevenleriyle buluşan Gelinim Mutfakta 2021 yılına bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Seda Sayan'ın sunumuyla eğlenceye eğlence katacak Gelinim Mutfakta'ya sürpriz bir isimde konuk olacak. İşte Gelinim Mutfakta 611. bölüm fragmanı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 611. BÖLÜM FRAGMANI

2021'in ilk yarışma haftası Seda Sayan'ın sunumuyla başlıyor. İlk haftanın sürpriz konuğu Gülben Ergen oluyor. Gülben Ergen, söylediği şarkılarla izleyenlere müzik dolu anlar yaşatıyor. Seda Sayan ve Gülben Ergen'in karşı karşıya yemek yapma yarışı ise, görenleri çok eğlendiriyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

Seda Sayan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürsaçer'dir. Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de doğan Seda Sayan 58 yaşındadır. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

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