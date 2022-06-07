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Gelinim Mutfakta 7 Haziran 2022 Salı puan durumu | 7 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğunu merak ediliyor. Peki 7 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 7 Haziran 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 7 Haziran 2022 Salı puan durumu | 7 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 7 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 7 Haziran 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN SALI PUAN DURUMU

Damla:  

Emel: 

Aslıhan:

Yeşim: 

7 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde, birinci olan isim henüz belli olmadı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 6 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 6 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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