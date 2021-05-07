Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu |7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Evlere hem lezzet hem eğlence getiren yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler tahinli pekmezli irmik helvası yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. İzleyiciler en yüksek puanı kimin aldığını ve haftanın finalinde kimin elendiğini merakla araştırmaya başladı. Biz de sizler için Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumuna haberimizde yer verdik. 7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi? Soruların cevabı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 7 MAYIS PUAN DURUMU

ESRA:

GÖNÜL:

SEDA:

KARDELEN:

7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalideler puanlama yapar yapmaz haberimiz güncellenecektir.

KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz belli değil...