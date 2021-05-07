Bayramda camide namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!Pendik Marina'da korkunç manzara! Deniz salyaları kapladıAlan bazlı fındık desteği ödemeleri 2021 ne zaman? Mayıs ayı fındık desteği ödemeleri ne zaman verilecek 2021?Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Uzmanlardan "20'li yaşlar challenge" uyarısı: "Kişisel veriler risk altında olabilir"Fahir isminin anlamı nedir, Fahir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oyuncu Birce Akalay'dan fotoğraflı estetik açıklaması!Son dakika: 17 günlük tam kapanma ne zaman bitiyor, bitecek 2021? Tam kapanma bitiş tarihi | Tam kapanma uzar mı?Başat isminin anlamı nedir, Başat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu |7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu |7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu |7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Kanal D'de yayınlanan bölümleri izleyenler tarafından ilgiyle seyredilen Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Gelinler bugün tahinli pekmezli irmik helvası yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki 7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumu |7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Evlere hem lezzet hem eğlence getiren yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler tahinli pekmezli irmik helvası yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu. İzleyiciler en yüksek puanı kimin aldığını ve haftanın finalinde kimin elendiğini merakla araştırmaya başladı. Biz de sizler için Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Cuma puan durumuna haberimizde yer verdik. 7 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi? Soruların cevabı haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 7 MAYIS PUAN DURUMU

ESRA: 

GÖNÜL: 

SEDA: 

KARDELEN: 

7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kayınvalideler puanlama yapar yapmaz haberimiz güncellenecektir.

KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz belli değil...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT