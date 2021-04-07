Gelinim Mutfakta 7 Nisan Çarşamba puan durumu | 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'da 6 Nisan gün birincisi Ayten oldu. Peki 7 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sevda Hanım'ın gelini Ece'yi servis çanı çalarak çağırması herkesi şoke etti. Ece'nin ise duruma sessiz kalması gelinler arasında tepkiye neden oldu. Olaylı geçen dünkü yayının ardından bugünün puan durumu haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA 7 NİSAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Ece:

Ayten:

Seda:

Esra:

7 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

7 Nisan Çarşamba puan durumu henüz belli olmadığı için günün birincisi de açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.