Gelinim Mutfakta 7 Nisan salı kim birinci oldu?

Yarışmaya yeni katılan yarışmacı başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi çok şaşırtıyor! 100. haftaya girerken yarışmacılar mutfakta zorlanıyorlar. Özellikle Yağnur, Fatih Ürek'ten uyarı alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Gelinim Mutfakta Mengen pilavı tarifi ve malzemeleri

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: 5( kendi gelini)

Yağnur Gelin: 1

Neslihan Gelin: 1

Burçin Gelin: 2

Nilgün Kaynana

Yağnur Gelin:2 ( kendi gelini)

Burçin Gelin:5

Neslihan gelin: 1

Hatice Gelin: 2

Özden kaynana:

Burçin gelin: 5 (kendi gelini)

Neslihan gelin: 1

Yağnur gelin: 2

Hatice gelin: 2

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin:x (kendi gelini)

Burçin gelin:x

Yağnur gelin: x

Hatice gelin:x

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

En yüksek puanı aldı

En düşük puanı ise aldı

Günün kazanını oldu