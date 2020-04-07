Gelinim Mutfakta 7 Nisan salı kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 7 Nisan salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yarışmaya yeni katılan yarışmacı başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi çok şaşırtıyor! 100. haftaya girerken yarışmacılar mutfakta zorlanıyorlar. Özellikle Yağnur, Fatih Ürek'ten uyarı alıyor.
Kanal D Gelinim Mutfakta 7 Nisan canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Gelinim Mutfakta Mengen pilavı tarifi ve malzemeleri
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: 5(kendi gelini)
Yağnur Gelin: 1
Neslihan Gelin: 1
Burçin Gelin: 2
Nilgün Kaynana
Yağnur Gelin:2 (kendi gelini)
Burçin Gelin:5
Neslihan gelin: 1
Hatice Gelin: 2
Özden kaynana:
Burçin gelin: 5 (kendi gelini)
Neslihan gelin: 1
Yağnur gelin: 2
Hatice gelin: 2
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin:x (kendi gelini)
Burçin gelin:x
Yağnur gelin: x
Hatice gelin:x
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
En yüksek puanı aldı
En düşük puanı ise aldı
Günün kazanını oldu
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