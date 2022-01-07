Gelinim Mutfakta 7 Ocak 2022 Cuma puan durumu | 7 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında haftanın son gününde neler olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde '7 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 7 Ocak 2022 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Yeliz:

7 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Puanlama tamamlanmadığından henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli olmadı.