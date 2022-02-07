Gelinim Mutfakta 7 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 7 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde '7 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 7 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Miyase: 18

Hülya: 18

Deniz: 13

Yeşim: 11

7 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan Miyase 18. çeyerek altınını yakasına takmayı başardı...