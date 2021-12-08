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Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni gelin adayıyla Yılmaz Morgül'ün sunumuyla izleyici karşısına geçiyor. 8 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu haftanın sunucusu Yılmaz Morgül ile yarışma dolu dizgin devam ediyor. Haftanın üçüncü günü birinci olan isim izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki 8 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase: 

Aslıhan: 

Yeşim: 

Pınar: 

8 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 20 puan toplayan gelin Yeşim çeyrek altınını yakasına takmayı başardı. Yeşim 15. Çeyreğini kazanmış oldu 

Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

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