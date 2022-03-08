Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu | 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 8 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 8 MART 2022 SALI PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Hasret:
Fatma:
8 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz birinci olan isim belli olmadı...
DÜNÜN BİRİNCİSİ
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olan isim Hasret oldu.