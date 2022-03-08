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Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu | 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 8 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Salı puan durumu | 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ikinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 8 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 8 MART 2022 SALI PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim: 

Hasret: 

Fatma:

8 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olan isim Hasret oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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