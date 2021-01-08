Gelinim Mutfakta 8 Ocak Cuma günü kim elendi? Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Tüm hafta boyunca yarışan gelinler için geri sayım başladı. Peki Gelinim Mutfakta 8 Ocak Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 8 OCAK CUMA

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor.

PUAN DURUMU

Aysun –

Özlem –

Zeynep –

Gizem–

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Ocak 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ HANGİ GELİN ALDI?

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Seda Sayan üstleniyor.