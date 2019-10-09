Gelinim mutfakta 9 Ekim Çarşamba puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Yasemin Hanım ve gelini Filiz mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Kuru İncir Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kuru İncir Dolması tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin: (kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif gelin: puan

Duygu gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Kıymet Gelin: puan

Dilek gelin: puan

Duygu Gelin: puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin: puan (kendi gelini)

Duygu gelin: puan

Elif Gelin: puan

Kıymet Gelin: puan

Aysel Kaynana:

Duygu Gelin: 3 puan ( kendi gelini)

Dilek gelin: 1 puan

Elif Gelin: 3 puan

Kıymet Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... " oldu Günün en .düşük puanını ise "....." aldı