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Gelinim mutfakta 9 Ekim Çarşamba puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 9 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde

Gelinim mutfakta 9 Ekim Çarşamba puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Yasemin Hanım ve gelini Filiz mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 9 Ekim canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ

Kuru İncir Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kuru İncir Dolması tarifiKuru İncir Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kuru İncir Dolması tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Nur Kaynana:

Kıymet gelin:  (kendi gelini)

Dilek gelin: puan

Elif gelin: puan 

Duygu gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan  (kendi gelini)

Kıymet Gelin:  puan

Dilek  gelin:  puan

Duygu Gelin:  puan

Fatma kaynana:

Dilek Gelin:   puan (kendi gelini)

Duygu gelin:  puan

Elif Gelin:  puan

Kıymet Gelin:  puan

Aysel Kaynana:

Duygu Gelin: 3 puan (kendi gelini)

Dilek gelin: 1 puan

Elif Gelin: 3 puan                                          

Kıymet Gelin: 5 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... oldu Günün en .düşük puanını ise  "....." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu**

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