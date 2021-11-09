Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2021 Salı puan durumu | 9 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. 9 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Eda:

9 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelin Yaren çeyrek altınını kura sonucunda yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 8 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün yanarlı dönerli tavuk tarifini denedi.

Gelinim Mutfakta yanarlı dönerli tavuk tarifi | Tadına bakıp sevmeyen yok!